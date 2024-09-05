На фронті відбулось 164 бої, ворог активно атакує на п'яти напрямках, - Генштаб

Ворожі обстріли

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 71 КАБ) та використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Крім того, здійснив більше 2500 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронта

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

"За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 57 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та 32 БпЛА, окрім того пошкоджено чотири артилерійських системи і два автомобіля", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. Чотирнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться п’ять боєзіткнень, решту - українські воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог два рази в продовж дня безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в чотири бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Вісім атак відбито, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Також цей день ворог 49 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від українських захисників. Дві атаки тривають.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 98 з них - безповоротно. Знищено чотири, пошкоджено стільки ж автомобілів окупантів та одна артилерійська система", - зазначили у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував позиції українців. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де укранські воїни відбивали 42 атаки, чотири боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку війська ЗСУ відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного - дві атаки зупинено, ще одна триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували позиції захисників України на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. П’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

Крім того, за ефективну та професійну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.