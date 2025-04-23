На фронті сьогодні вже понад 80 боїв: Генштаб розповів, де найгарячіше

Обстріли прикордоння

За даними Генштабу, від обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Михальчина Слобода, Тимоновичі Чернігівської області; Степок, Проходи, Порозок, Кучерівка, Попівка, Старикове, Біла Береза, Кореньок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Осоївка, Миропільське та Уланове.

Найактивніші напрямки фронту

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, наразі точаться п’ять боїв.

Ситуація на інших напрямках

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, досі продовжуються чотири боєзіткнення. Некерованими авіаракетами противник вдарив по Новополю.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка та Рідкодуб.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений українськими захисниками.

На Сіверському напрямку з початку доби відбувся один штурм позицій українських оборонців поблизу Білогорівки.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні в Курській області РФ підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили вісім атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБи, здійснив 279 обстрілів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.