На фронті сьогодні вже понад 50 боїв, ледь не половина - на Покровському напрямку

На фронті від початку доби, 21 квітня, відбулося вже 56 бойових зіткнень Сил оборони з окупаційною армією. Найактивнішим напрямком залишається Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України .

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів особливо постраждали жителі населених пунктів Сумської області: Заріччя, Тимоновичі, Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області; Миропільське, Заруцьке, Соснівка, Проходи, Петрушівка, Студенок, Кучерівка, Малушине, Бобилівка, Біла Береза. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Степок Сумської області.

Найактивніші бойові дії

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке.

Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу, ще одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

Ситуація на інших напрямках

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки тривають, п’ять штурмових дій загарбників захисники вже відбили.

В Курській області українські воїни за сьогодні відбивали п’ять ворожих атак, дві з яких ще тривають. Авіація росіян завдала 16 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ. Крім того, ворог здійснив понад 130 артилерійських обстрілів позицій військ ЗСУ та населених пунктів.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просуватися вперед у напрямку Маркового, отримав відсіч.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового. Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію — успіху не мав.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.