На фронте сегодня уже более 50 боев, чуть ли не половина - на Покровском направлении

На фронте с начала суток, 21 апреля, произошло уже 56 боевых столкновений Сил обороны с оккупационной армией. Самым активным направлением остается Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины .

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов особенно пострадали жители населенных пунктов Сумской области: Заречье, Тимоновичи, Хреновка, Красный Хутор Черниговской области; Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушевка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобылевка, Белая Береза. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Степок Сумской области.

Самые активные боевые действия

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива, еще одно боестолкновение продолжается. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

Ситуация на других направлениях

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в украинскую оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков защитники уже отбили.

В Курской области украинские воины за сегодня отражали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация россиян нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций войск ВСУ и населенных пунктов.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвигаться вперед в направлении Марково, получил отпор.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие - успеха не имел.

На Харьковском, Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.