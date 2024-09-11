На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ
Фото: войска агрессора потеряли на фронте более 1100 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 10 на 11 сентября, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, 56 артсистем и 58 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 628 930 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 8642 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 16 938 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 17 936 (+56) ед;
- РСЗО - 1182 (+2) ед;
- средства ПВО - 943 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 990 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2591 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 388 (+58) ед;
- специальной техники - 3059 (+6) ед.
Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, а россияне продвигаются в Донецкой области.
Минувшей ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киевской области работала ПВО по вражеским целям.
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