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На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ

Среда 11 сентября 2024 07:33
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На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ Фото: войска агрессора потеряли на фронте более 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 10 на 11 сентября, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, 56 артсистем и 58 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 628 930 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 8642 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 938 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 17 936 (+56) ед;
  • РСЗО - 1182 (+2) ед;
  • средства ПВО - 943 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 990 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 2591 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 388 (+58) ед;
  • специальной техники - 3059 (+6) ед.

На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ

Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, а россияне продвигаются в Донецкой области.

Минувшей ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киевской области работала ПВО по вражеским целям.

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