На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ

Фото: войска агрессора потеряли на фронте более 1100 солдат (Getty Images)

За последние сутки с 10 на 11 сентября, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, 56 артсистем и 58 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.