На фронті понад 70 бойових зіткнень у перший день лютого: де найбільше атак

Від початку доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Як зазначає Генеральний штаб, захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському, Куп’янському, Лиманському напрямках та на Курщині.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села України. Сьогодні під ударом були населені пункти Залізний Міст та Миколаївка Чернігівської області; Хлібороб Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 15 спроб просунутися до українських позицій в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. Українські захисники відбили 11 атак, чотири боєзіткнення триває.

Агресор 12 разів атакував позиції українських військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару некерованими ракетами по Зеленому Гаю.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські бійці відбили дві атаки окупантів. Три боєзіткнення триває дотепер. Загарбницькі підрозділи проводять активні дії в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває два боєзіткнення.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Двадцять два рази за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. Наразі тривають ще вісім боєзіткнень.

Окупанти один раз намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.

На Гуляйпільському напрямку агресор атакував позиції наших захисників в районі Новосілки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку точаться два бої в районі Щербаків та Нестерянки.

На Харківському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили три атаки росіян, одне боєзіткнення триває дотепер. Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб.

Ситуація на фронті