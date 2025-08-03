На фронті понад 150 боїв за добу: росіяни атакували на 13 напрямках, - Генштаб

Станом на 22:00, 3 серпня, на фронті протягом доби відбулося 153 бойових зіткнення. Атаки РФ зафіксовано на 12 напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку - у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Наші війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

"За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.