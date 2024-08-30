Часи на фронті одні з найскладніших, але ситуацію можна кардинально змінити, - Фірсов
Наразі на фронті одні з найскладніших часів. На піхоті тримається фронт, але саме тут військові відчувають кадрову кризу.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.
"Ми відчуваємо певну кризу піхоти... Ми не можемо без піхоти, без хлопців, які сидять і міцно тримають оборону. Які мають бути свіжими, вмотивованими, підготовленими, з боєприпасами та планом дій. На піхоті тримається фронт. Те, що зараз відбувається - це, частково, криза піхоти. Напевно, так, ми зараз переживаємо одні з найскладніших часів", - пояснив він.
Фірсов наголосив, що ця осінь та зима будуть найскладнішими з усіх, які ми переживали.
"Хтось може сказати: "Та скільки тих осеней і зим ми переживали". Повірте, я чітко розумію, про що я говорю. Зараз важче, чим було під Авдіївкою і чим було в Бахмуті. Я розумію, що також, на щастя, ворог виснажений, але їх більше, вони тиснуть, в них є авіація, вони закидують КАБами, штурми не припиняються...", - підкреслив боєць.
Він зазначив, що нині бійці відчувають, що сили в піхоти закінчуються. Фірсов пояснив, що зараз ті бригади стояли під Авдіївкою та під Мар'їнкою, в яких були ротації, але лише по місяцю, саме вони вже відчувають втому.
"Важливий момент. Ситуація не є катастрофою з точки зору "все пропало". Ситуацію можна переломити. Це не просто мої слова, як командира підрозділу. Це слова підтверджені думкою комбригів", - заявив військовослужбовець.
Боєць зазначив, що якщо будуть свіжі резерви, не величезні, а на рівні одна-дві бригади, якщо буде робота щодо захисних споруд та поповнення піхоти за рахунок нових бригад, то ситуацію можна кардинально змінити.
"Не просто вистояти чи втримати Покровськ, а кардинально змінити - розбити ворога вщент, сточити ворога на Покровському напрямку і не залишити від нього нічого", - підсумував він.
Нагадаємо, що вже тривалий час найважчою ділянкою фронту вважається Покровськ. Саме на цій ділянці росіяни намагаються прорвати оборону українських захисників, а військові ЗСУ щоденно тримають оборону.
Зауважимо, що лише сьогодні зранку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські бійці відбили всі атаки РФ під Покровськом.
Зауважимо також, що за даними Sky News, російський диктатор Володимир Путін має лише 10-12 тижнів, щоб досягти цілей на Покровському напрямку. Адже після цього настане холодна погода, і окупанти вже не зможуть просунутися.
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