Времена на фронте одни из самых сложных, но ситуацию можно кардинально изменить, - Фирсов

Пока на фронте одни из самых сложных времен. На пехоте держится фронт, но именно здесь военные ощущают кадровый кризис.

"Мы ощущаем определенный кризис пехоты... Мы не можем без пехоты, без ребят, которые сидят и крепко держат оборону. Которые должны быть свежими, мотивированными, подготовленными, с боеприпасами и планом действий. На пехоте держится фронт. То, что сейчас происходит - это, частично, кризис пехоты. Наверное, да, мы сейчас переживаем одни из самых сложных времен”, - пояснил он.

Фирсов подчеркнул, что эта осень и зима будут самыми сложными из всех, которые мы переживали.

"Кто-то может сказать: "Да сколько тех осеней и зим мы переживали". Поверьте, я четко понимаю, о чем я говорю. Сейчас труднее, чем было под Авдеевкой и чем было в Бахмуте. Я понимаю, что тоже, к счастью, враг истощен, но их больше, они давят, у них есть авиация, они забрасывают КАБами, штурмы не прекращаются...", - подчеркнул боец.

Он отметил, что сейчас бойцы чувствуют, что силы у пехоты заканчиваются. Фирсов объяснил, что сейчас бригады стояли под Авдеевкой и под Марьинкой, у которых были ротации, но только по месяцу, именно они уже чувствуют усталость.

"Важный момент. Ситуация не является катастрофой с точки зрения "все пропало". Ситуацию можно переломить. Это не просто мои слова как командира подразделения. Это слова подтверждены мнением комбригов", - заявил военнослужащий.

Боец отметил, что если будут свежие резервы, не огромные, а на уровне одна-две бригады, если будет работа по защитным сооружениям и пополнению пехоты за счет новых бригад, ситуацию можно кардинально изменить.

"Не просто выстоять или удержать Покровск, а кардинально изменить - разбить врага дотла, сточить врага на Покровском направлении и не оставить от него ничего", - подытожил он.