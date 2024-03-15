На фронті мінус 580 окупантів та десятки одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 березня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 березня, становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 428 420 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 15 артсистем і 34 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.