На фронті мінус 580 окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 березня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 березня, становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 428 420 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 15 артсистем і 34 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 428 420 (+580) осіб ліквідовано;
- танків - 6758 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 12 949 (+11) од.;
- артилерійських систем - 10 580 (+15) од.;
- РСЗВ - 1017 од.;
- засоби ППО - 717 од.;
- літаків - 347 од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34) од.;
- крилатих ракет - 1920 од.;
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13 993 (+34) од.;
- спеціальної техніки - 1711 (+3) од.
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