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На фронте минус 580 оккупантов и около 100 единиц техники

Украина, Пятница 15 марта 2024 07:39
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На фронте минус 580 оккупантов и около 100 единиц техники Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 марта (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 15 марта, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 428 420 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 ББМ, 15 артсистем и 34 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 428 420 (+580) человек ликвидировано;
  • танков - 6758 ед. (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 12 949 ед. (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 10 580 ед. (+15) ед;
  • РСЗО - 1017 ед;
  • средства ПВО - 717;
  • самолетов - 347 ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 ед. (+34);
  • крылатых ракет - 1920 ед;
  • кораблей/катеров - 26 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 993 (+34) ед;
  • специальной техники - 1711 (+3) ед.

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