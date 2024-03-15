На фронте минус 580 оккупантов и около 100 единиц техники
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 марта (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 15 марта, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 428 420 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 ББМ, 15 артсистем и 34 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 428 420 (+580) человек ликвидировано;
- танков - 6758 ед. (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 12 949 ед. (+11) ед;
- артиллерийских систем - 10 580 ед. (+15) ед;
- РСЗО - 1017 ед;
- средства ПВО - 717;
- самолетов - 347 ед;
- вертолетов - 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 ед. (+34);
- крылатых ракет - 1920 ед;
- кораблей/катеров - 26 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13 993 (+34) ед;
- специальной техники - 1711 (+3) ед.
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