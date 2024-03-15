На фронте минус 580 оккупантов и около 100 единиц техники

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 15 марта (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 15 марта, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 428 420 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 ББМ, 15 артсистем и 34 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.