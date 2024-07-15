На фронті за добу знищено більше 60 російських артсистем і 40 дронів: втрати окупантів

У війні проти України за добу 14 липня Росія втратила 1200 військових, загальне число від початку повномасштабного вторгнення - 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ знищили 62 артсистеми та 41 безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:
Згідно зі зведенням Генштабу, 14 липня а фронті протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку.
Як повідомляє Інститут вивчення війни, російське військове командування перекинуло сили для ведення наступальних дій у районі Глибокого Харківської області. В районі Вовчанська окупанти готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.
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