UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На фронті за добу знищено більше 60 російських артсистем і 40 дронів: втрати окупантів

Автор: Вадим Ребрина

У війні проти України за добу 14 липня Росія втратила 1200 військових, загальне число від початку повномасштабного вторгнення - 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ знищили 62 артсистеми та 41 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 560290 (+1200) осіб ліквідовано;
  • танків – 8214 (+8)  од.;
  • бойових броньованих машин – 15826 (+15)  од.;
  • артилерійських систем – 15262 (+46) од.;
  • РСЗВ – 1119 од.;
  • засоби ППО – 892 (+2) од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41) од.;
  • крилаті ракети – 2398 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85)  од.;
  • спеціальна техніка - 2569 (+3) од.

Згідно зі зведенням Генштабу, 14 липня а фронті протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російське військове командування перекинуло сили для ведення наступальних дій у районі Глибокого Харківської області. В районі Вовчанська окупанти готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ