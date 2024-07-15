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На фронте за сутки уничтожено более 60 российских артсистем и 40 дронов: потери оккупантов

Автор: Вадим Ребрина

В войне против Украины за сутки 14 июля Россия потеряла 1200 военных, общее число с начала полномасштабного вторжения – 560 290 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 артсистемы и 41 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 560290 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков – 8214 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 15826 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 15262 (+46) ед;
  • РСЗО – 1119 ед.;
  • средства ПВО – 892 (+2) ед;
  • самолетов – 361 ед;
  • вертолетов – 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12148 (+41) ед;
  • крылатые ракеты – 2398 (+2) ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подлодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед;
  • специальная техника – 2569 (+3) ед.

Согласно сводке Генштаба, 14 июля на фронте в течение суток произошло 89 боевых столкновений. Наибольшее количество атак - на Покровском направлении.

Как сообщает Институт изучения войны, российское военное командование перебросило силы для ведения наступательных действий в районе Глубокого Харьковской области. В районе Волчанска оккупанты готовят к дальнейшим наступательным действиям десантно-штурмовые группы.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ