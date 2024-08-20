На фронте за сутки произошло 158 боев, враг активно наступает по нескольким направлениям, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 158 боевых столкновений с российскими оккупантами, причем более трети из них приходится на Покровское направление.

Враг совершил один ракетный удар, 78 авиаударов, сбросил 103 управляемые авиабомбы (КАБ) и использовал 1448 дронов-камикадзе для атак по позициям украинских подразделений и населенным пунктам.

На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, в частности в районах Липцов и Волчанска, где произошло пять боевых столкновений. На Купянском направлении произошло 14 столкновений, где Силы обороны отбили атаки вблизи Глушковки, Стельмаховки и других населенных пунктов.

Особенно напряженная ситуация на Лиманском направлении, где украинские войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Макеевки и Торского. На Торецком направлении враг совершил 24 попытки прорвать оборону, действуя в районах Северного, Нью-Йорка и Торецка, где нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

Наибольшая активность российских войск наблюдалась на Покровском направлении, где было отражено 63 атаки, в частности в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли девять ударов по районам сосредоточения вражеских сил, один удар по пункту управления, еще один - по средству ПВО и несколько ударов по другим важным целям оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской областью россияне сохраняют военное присутствие и проводят разведку.