На фронті за добу понад 50 боїв, ворог зосереджує зусилля на двох напрямках, - Генштаб

Ворожі обстріли

Сьогодні продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти Олександрівка Чернігівської області; Степок, Пономаренки, Попівка, Гірки, Рясне, Прогрес, Славгород, Тур’я, Бачівськ, Бобилівка Сумської області. Під авіаударами опинилися Олександрівка Сумської області та Грем’ячка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 12 спроб просунутися до наших позицій в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова. Українські захисники відбили п’ять атак, сім боєзіткнень триває.

Агресор шість разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки . На даний час триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку ворожих військ неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався йти вперед в районах Торецька та Кримського.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Двадцять п’ять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. Наразі тривають ще шість боєзіткнень.

Окупанти один раз намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.

На Харківському Оріхівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

В Курській області українські захисники відбили дві атаки загарбників, ще два боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих бомб.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - резюмували у Генштабі.