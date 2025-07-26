На фронті за добу понад 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Станом на 22:00, 25 липня, на фронті протягом доби відбулося 153 бойових зіткнень. Найбільше боїв - на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом доби загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили три атаки окупантів.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. Наразі українські захисники відбивають п’ять атак противника.

На Сіверському напрямку ворог 27 разів намагався прорватися в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Дев’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру, наразі тривають два бойові зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. У чотирьох локаціях бої тривають.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 168 окупантів, з яких 113 - безповоротно. Наші захисники знищили танк, бойову машину піхоти, автомобіль, вісім мотоциклів, дев’ять безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА. Також значно пошкоджено три автомобілі, три мотоцикли, чотири артилерійські системи та чотири укриття для особового складу", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське та Темирівка, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив сім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.