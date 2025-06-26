На фронті за добу понад 150 боїв: де ситуація "найгарячіша"

За даними Генштабу, російські загарбники здійснили 79 авіаударів, скинувши 117 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано застосування 3278 дронів-камікадзе та 5902 артилерійських обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Авіаудари агресор завдавав по таких населених пунктах:

Харківська область – Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка;

Донецька область – Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове;

Запорізька область – Малинівка, Ольгівське, Кам’янське;

Херсонська область – Ольгівка, Таврійське.

Ситуация на фронтах

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: підрозділи Сил оборони відбили 14 атак противника. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши 20 керованих авіабомб. Також було зафіксовано 263 обстріли, зокрема 7 – з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: окупанти 8 разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Липці Харківської області.

Куп’янський напрямок: наші сили відбили 4 штурмові атаки ворога в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

Лиманський напрямок: зафіксовано 17 атак з боку противника. Ворог намагався прорватися поблизу Греківки, Копанок, Надії, Рідкодуба, Колодязів, Зеленої Долини та Торського.

Сіверський напрямок: Сили оборони відбили 4 штурми ворога біля Верхньокам’янського та Григорівки.

Краматорський напрямок: ворог 8 разів намагався атакувати позиції українських військ у напрямках Ступочок та Білої Гори.

Торецький напрямок: за добу зафіксовано 16 атак противника у районах Торецька, Неліпівки, Олександро-Калинового та Яблунівки.

Покровський напрямок: найвища інтенсивність бойових дій - 51 штурмова дія в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

Новопавлівський напрямок: ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

Гуляйпільський напрямок: відбулася одна атака в районі Малинівки.

Оріхівський напрямок: противник намагався прорватися у напрямку Новоандріївки.

Придніпровський напрямок: було зафіксовано 2 невдалі спроби наступу на українські позиції.

Волинський і Поліський напрямки: ознаки формування ударних угруповань противника не виявлено.