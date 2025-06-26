На фронті за добу понад 150 боїв: де ситуація "найгарячіша"

Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворога спостерігали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили понад пів сотні штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, російські загарбники здійснили 79 авіаударів, скинувши 117 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано застосування 3278 дронів-камікадзе та 5902 артилерійських обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
Авіаудари агресор завдавав по таких населених пунктах:
Харківська область – Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка;
Донецька область – Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове;
Запорізька область – Малинівка, Ольгівське, Кам’янське;
Херсонська область – Ольгівка, Таврійське.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки: підрозділи Сил оборони відбили 14 атак противника. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши 20 керованих авіабомб. Також було зафіксовано 263 обстріли, зокрема 7 – з реактивних систем залпового вогню.
Південно-Слобожанський напрямок: окупанти 8 разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Липці Харківської області.
Куп’янський напрямок: наші сили відбили 4 штурмові атаки ворога в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.
Лиманський напрямок: зафіксовано 17 атак з боку противника. Ворог намагався прорватися поблизу Греківки, Копанок, Надії, Рідкодуба, Колодязів, Зеленої Долини та Торського.
Сіверський напрямок: Сили оборони відбили 4 штурми ворога біля Верхньокам’янського та Григорівки.
Краматорський напрямок: ворог 8 разів намагався атакувати позиції українських військ у напрямках Ступочок та Білої Гори.
Торецький напрямок: за добу зафіксовано 16 атак противника у районах Торецька, Неліпівки, Олександро-Калинового та Яблунівки.
Покровський напрямок: найвища інтенсивність бойових дій - 51 штурмова дія в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.
Новопавлівський напрямок: ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.
Гуляйпільський напрямок: відбулася одна атака в районі Малинівки.
Оріхівський напрямок: противник намагався прорватися у напрямку Новоандріївки.
Придніпровський напрямок: було зафіксовано 2 невдалі спроби наступу на українські позиції.
Волинський і Поліський напрямки: ознаки формування ударних угруповань противника не виявлено.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1100 солдатів. Також вчора українські бійці знищили один танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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