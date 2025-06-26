На фронте за сутки более 150 боев: где ситуация самая "горячая"

По данным Генштаба, российские захватчики совершили 79 авиаударов, сбросив 117 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано применение 3278 дронов-камикадзе и 5902 артиллерийских обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Авиаудары агрессор наносил по таким населенным пунктам:

Харьковская область - Водяное, Гранов, Охримовка, Григорьевка;

Донецкая область - Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово;

Запорожская область - Малиновка, Ольговское, Каменское;

Херсонская область - Ольговка, Таврическое.

Ситуация на фронтах

Северо-Слобожанское и Курское направления: подразделения Сил обороны отбили 14 атак противника. Враг нанес 8 авиационных ударов, применив 20 управляемых авиабомб. Также было зафиксировано 263 обстрела, в том числе 7 - из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: оккупанты 8 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области.

Купянское направление: наши силы отбили 4 штурмовые атаки врага в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.

Лиманское направление: зафиксировано 17 атак со стороны противника. Враг пытался прорваться вблизи Грековки, Копанок, Надежды, Редкодуба, Колодязов, Зеленой Долины и Торского.

Северское направление: Силы обороны отбили 4 штурма врага возле Верхнекаменского и Григорьевки.

Краматорское направление: враг 8 раз пытался атаковать позиции украинских войск в направлениях Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление: за сутки зафиксировано 16 атак противника в районах Торецка, Нелиповки, Александро-Калинового и Яблоновки.

Покровское направление: самая высокая интенсивность боевых действий - 51 штурмовое действие в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

Новопавловское направление: враг 20 раз атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.

Гуляйпольское направление: состоялась одна атака в районе Малиновки.

Ореховское направление: противник пытался прорваться в направлении Новоандреевки.

Приднепровское направление: было зафиксировано 2 неудачные попытки наступления на украинские позиции.

Волынское и Полесское направления: признаки формирования ударных группировок противника не обнаружены.