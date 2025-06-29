На фронті за добу понад 100 боєзіткнень і тисячі обстрілів: де ворог наступає найактивніше

З початку доби 28 червня українські військові відбили 111 атак російських військ. Ворог масово застосував керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію, намагаючись прорвати оборону на різних напрямках.

Крім того, протягом доби ворог завдав понад 50 авіаударів і здійснив понад 4 тисячі артилерійських обстрілів. У результаті атак постраждали як позиції ЗСУ, так і цивільна інфраструктура, зокрема Покровськ і кілька прифронтових населених пунктів.

Найзапекліші бої наразі тривають на Покровському напрямку, де окупанти здійснили понад 30 штурмових дій.

Також важкі бої йдуть на Лиманському, Північно-Слобожанському та Куп’янському напрямках - загарбники не полишають спроб просунутися вперед.

Ситуація на фронтах

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак ворога біля Вовчанська та Строївки, ще два бої там досі тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи з позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю – зараз там триває бій.

На Лиманському напрямку противник здійснив шістнадцять атак, намагаючись просунутися біля населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське, а також у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири бої ще тривають. Крім того, через авіаудар керованими бомбами постраждав Підлиман.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили сім атак ворога біля Григорівки, Верхньокам’янського та у напрямку Виїмки, ще один бій іде зараз.

На Краматорському напрямку захисники відбили три спроби ворога просунутися в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів намагалися прорвати нашу оборону поблизу Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.