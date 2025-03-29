На фронті за добу більше 140 боїв, майже половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

У Генштабі поінформували, що сьогодні від обстрілів з території РФ потерпають прикордонні населені пункти, зокрема:

Фотовиж, Степок, Студенок, Миропільське, Велика Писарівка, Стара Гута, Попівка, Біла Береза, Рясне, Покровка Сумської області;

Медведівка Харківської області;

Клинова Новосілка Донецької області.

Крім того, авіаційних ударів зазнали населені пункти Михайлівське, Наумівка, Степок, Проходи, Петрушівка, Угроїди, Краснопілля та Миропільське Сумської області.

Ситуація на фронтах

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії, в напрямку Піщаного та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Торецькому напрямку противник 12 разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 45 атак, 13 бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Розливу. Шість бойових зіткнень продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в напрямках Садового та Придніпрянського, успіху не мав.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак росіян, ще два бойові зіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.