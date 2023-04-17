На фронті не бачимо. Данілов прокоментував наявність у росіян китайської зброї
Україна не бачить фактів використання Росією китайської зброї, незважаючи на таку інформацію, опубліковану з посиланням на "секретні документи" Пентагону.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на ТСН.
За його словами, якби така зброя з'явилась, то Україна одразу б зробила відповідну заяву, як то було з іранськими дронами.
"Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", - сказав Данілов.
Він також сказав, що поки немає причин, з яких Китаю було б вигідно постачати зброю РФ.
"Позиція Китаю нейтральна - вони не підтримують не одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post писало, посилаючись на "злиті документи" Пентагону, що Китай погодився передати РФ летальне озброєння.
Однак, 24 березня президент США Джо Байден заявляв, що його країна не фіксувала постачання летальної допомоги з Китаю до Росії.
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