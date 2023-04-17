На фронті не бачимо. Данілов прокоментував наявність у росіян китайської зброї

За його словами, якби така зброя з'явилась, то Україна одразу б зробила відповідну заяву, як то було з іранськими дронами.

"Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", - сказав Данілов.

Він також сказав, що поки немає причин, з яких Китаю було б вигідно постачати зброю РФ.

"Позиція Китаю нейтральна - вони не підтримують не одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", - підкреслив він.