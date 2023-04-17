На фронте не видим. Данилов прокомментировал наличие у россиян китайского оружия

По его словам, если бы такое оружие появилось, то Украина сразу сделала бы соответствующее заявление, как это было с иранскими дронами.

"Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", - сказал Данилов.

Он также сказал, что пока нет причин, по которым Китаю было бы выгодно поставлять оружие РФ.

"Позиция Китая нейтральна - они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов о завершении войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", - подчеркнул он.