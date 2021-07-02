Frontex будет охранять границу Литвы с Беларусью

Как отмечают в агентстве, представителей корпуса Frontex со временем станет больше. Уже в этом месяце вместе с литовскими пограничниками на границе с Беларусью их будет работать 30.

По информации BNS, они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

"Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты", - пояснили в агентстве.

Известно, что в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это более чем в восемь раз чем в прошлом году.

В BNS добавляют, что в задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда поблизости внешних границ сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, в случае организации совместных операций по возвращению мигрантов.