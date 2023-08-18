На фронт відправили 270 ударних дронів Vampire українського виробництва

За його словами, військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. "Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА. Полювання Сил оборони України на окупантів стане ще ефективнішим", - додав Федоров.

Дрони на фронті

Нагадаємо, "Армія дронів" - це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації, Міноборони. За рік проекту "Армія дронів" за кошти UNITED24 придбали 3864 комплекси дронів. Усього сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень.

Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".

Під час повномасштабного вторгнення питання дронів стало одним із найважливіших на фронті. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ наразі розпоряджаються понад 20 новими найменуваннями дронів українського виробництва.