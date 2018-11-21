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Фриз отреагировала на инициативу Гройсмана назначить ее министром по делам ветеранов

Новости » Политика    21.11.2018 - 17:37
Фриз отреагировала на инициативу Гройсмана назначить ее министром по делам ветеранов
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Фриз отметила, что воздержится от комментариев относительно ее кандидатуры до решения Рады

Нардеп от БПП Ирина Фриз отреагировала на инициативу премьер-министра Владимира Гройсмана назначить ее министром по делам ветеранов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фриз в Facebook.

Так, Фриз отметила, что должно быть создано именно министерства, поскольку, учитывая количество ветеранов, объем проблемных вопросов, государству нужна институция, которая будет заниматься комплексно ветеранскими вопросами с голосом на уровне министра.

"Приветствую решение премьера Владимира Гройсмана о внесении кандидатуры на должность министра Украины по делам ветеранов. Теперь мяч на поле парламента. Теперь Верховная рада должна высказаться относительно начала институцианализации Министерства по делам ветеранов", - написала она.

Фриз также добавила, что воздержится от комментариев относительно ее кандидатуры на должность министра до непосредственного принятия решения в парламенте.

Фриз отреагировала на инициативу Гройсмана назначить ее министром по делам ветеранов

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман предлагает назначить нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Министерство по делам ветеранов должно быть сформировано из участников боевых действий.

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Новости Украины ветераныИрина Фриз
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