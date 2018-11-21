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Фріз відреагувала на ініціативу Гройсмана призначити її міністром у справах ветеранів

Новини » Політика    21.11.2018 - 17:37
Фріз відреагувала на ініціативу Гройсмана призначити її міністром у справах ветеранів
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Фріз зазначила, що утримається від коментарів щодо її кандидатури до рішення Ради

Нардеп від БПП Ірина Фріз відреагувала на ініціативу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана призначити її міністром у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фріз у Facebook.

Так, Фріз зазначила, що має бути створено саме міністерства, оскільки, враховуючи кількість ветеранів, обсяг проблемних питань, державі потрібна інституція, що займатиметься комплексно ветеранськими питаннями з голосом на рівні міністра.

"Вітаю рішення прем'єра Володимира Гройсмана щодо внесення кандидатури на посаду міністра України у справах ветеранів. Тепер м’яч на полі парламенту. Тепер Верховна рада має висловитись щодо початку інституціаналізації Міністерства у справах ветеранів", - написала вона.

Фріз також додала, що утримається від коментарів щодо її кандидатури на посаду міністра до безпосереднього прийняття рішення в парламенті.

Фріз відреагувала на ініціативу Гройсмана призначити її міністром у справах ветеранів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман пропонує призначити нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. 

Зазначимо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Міністерство у справах ветеранів має бути сформовано з учасників бойових дій.

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