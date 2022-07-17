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Фриланд об участии России в саммите G20: приглашение поджигателя на встречу пожарных

Фото: участие РФ в саммите G20 выглядит абсурдным (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Присутствие России на саммите G20 похоже на приглашение поджигателя на встречу пожарных. Россия несет прямую и единоличную ответственность за незаконное вторжение в Украину и его экономические последствия, которые ощущает вся планета.

Об этом заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Российские экономические технократы, работающие на финансирование путинской военной машины, лично замешаны в военных преступлениях России, как и их генералы", — подчеркнула Фриланд.

Напомним, что в ранее министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому грозит длительное вторжение России в Украину.

Добавим, также во время саммита министры G20 обратились к России с общим призывом.

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