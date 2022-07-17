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Фріланд про участь Росії в саміті G20: запрошення палія на зустріч пожежників

Фото: участь РФ у саміті G20 виглядає абсурдною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Присутність Росії на саміті G20 схоже на запрошення Палія на зустріч пожежників. Росія несе пряму і одноосібну відповідальність за незаконне вторгнення в Україну і його економічні наслідки, які відчуває вся планета.

Про це заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Російські економічні технократи, що працюють на фінансування путінської військової машини, особисто замішані у військових злочинах Росії, як і їхні генерали", — підкреслила Фріланд.

Нагадаємо, що раніше міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.

Додамо, також під час саміту міністри G20 звернулися до Росії із загальним закликом.

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