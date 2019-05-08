ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине

Новости » Политика    08.05.2019 - 02:02
Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине
Фото: встреча Фриланд и Помпео (twitter.com/cafreeland)

Встреча состоялась 7 мая

Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд провела встречу с государственным секретарем США Майк Помпео, во время которой был обсужден вопрос Украины. Об этом Фриланд сообщила в своем Twitter.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество Канады и США в ключевых направлениях, среди которых - работа в Украине.

"Большая встреча с секретарем Помпео, во время которой мы обсуждали отношения Канады и США, включая четкий суверенитет Канады над Северо-Западным проходом, а также нашу совместную работу в Арктике, NAFTA, Венесуэле и Украине", - написала Фриланд.

Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в УкраинеФриланд и Помпео обсудили совместную работу в УкраинеТакже она сообщила, что встретилась с главой МИД Норвегии Инэ Эриксен Сорейде, во время встречи, в частности, говорили, о внедрении реформ в Украине.

"Было приятно снова встретиться с моим другом Инэ Эриксен Сорейде для обсуждения Арктики, изменения климата и Конференции по реформам в Украине", - написала Фриланд.

Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко.

РБК-Украина писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил перспективы сотрудничества США с Украиной после выборов. Он подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинский народ изберет для достижения успеха безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.

Посла США Йованович отозвали с должности Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе
Новости Украины КанадаСоединенные Штаты АмерикиУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь