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Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

Новини » Політика    08.05.2019 - 02:02
Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні
Фото: зустріч Фріланд та Помпео (twitter.com/cafreeland)

Зустріч відбулася 7 травня

Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України. Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.

"Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні", - написала Фріланд. 

Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в УкраїніТакож вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні. 

"Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні", - написала Фріланд. 

Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і президентом Петром Порошенком. 

РБК-Україна писало, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив про перспективи співпраці США з Україною після виборів. Він підтвердив прихильність США роботі з тим, кого український народ обере для досягнення успіху безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України.

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