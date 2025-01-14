Фриланд может побороться за должность премьера Канады, - CBC News
Бывшая министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд в течение недели может объявить о намерении побороться за пост главы Либеральной партии. Если ее изберут, то она автоматически заменит Джастина Трюдо в кресле премьер министра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
По данным CBC News, Фриланд сделает официальное заявление до того, как избранный президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге в следующий понедельник, 20 января.
Отметим, Фриланд покинула кабинет министров в декабре на фоне разногласий с премьером. После этого усилились призывы об отставке Трюдо.
Позже в своем аккаунте в соцсетях она сообщила, что у нее не было другого выхода. Так как премьер предложил занять должность министра без портфеля с ограниченной ответственностью за отношения между США и Канадой.
Фриланд также раскритиковала действия Трюдо по управлению экономикой. Она осудила "дорогостоящие политические уловки" и требовала от него теснее сотрудничать с премьер-министрами провинций, чтобы противостоять предложенным Трампом тарифам на канадские товары.
Напомним, на прошлой неделе Джастин Трюдо объявил о планах уйти в отставку на фоне нарастающего кризиса, из-за которого он потерял поддержку внутри своей Либеральной партии.
Тем не менее он продолжит исполнять обязанности премьера, пока его партия не определится с новым лидером. Сейчас Либеральная партия в поисках человека, который сможет возглавить партию и сразиться с ключевым оппонентом - лидером консерваторов Пьером Пуальевром. Его партия находится в оппозиции, но имеет высокие рейтинги и все шансы одержать победу на следующих федеральных выборах осенью.
Подробнее о политических раскладах в этой стране читайте в материале "Смена власти в Канаде: кто станет преемником Трюдо и что это значит для Украины".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.