"ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" впервые провела размещение корпоративных облигаций серии D

Состоялось первичное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании "ЭСКА Капитал" на сумму 100 млн грн. Инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА стала андеррайтером размещения впервые с момента получения в марте 2021 года бессрочной лицензии на осуществление такой деятельности.

Нынешний выпуск облигаций стал четвертым в истории эмитента, а ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" сопровождало первичное публичное размещение этих ценных бумаг. Совместная работа с андеррайтером - новый опыт для "ЭСКА КАПИТАЛ", предыдущие выпуски эмитент осуществлял самостоятельно.

Компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА как андеррайтер поставила перед собой амбициозную задачу - разместить выпуск среди широкого круга инвесторов. Им предложили купить на первичном рынке ценные бумаги из нового выпуска с первоначальной простой доходностью на уровне 16% годовых. Предложение было особенно выгодным, если учесть, что на вторичном рынке она может снизиться до 14,5-15% годовых. Инвестиционной компании удалось заполнить книгу заявок за несколько недель до проведения размещения.

"Для ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА дебютное участие в качестве андеррайтера в первичном размещении облигаций "ЭСКА КАПИТАЛ" - это шаг к развитию нашего фондового рынка. Сейчас в Украине проводят 1-2 публичные размещения в год, поэтому мы с радостью присоединились к предложению от одного из самых быстрорастущих эмитентов. Силами командной работы ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, при участии коллег из АО "Фридом Финанс" (Казахстан), андеррайтер совместно с эмитентом организовали открытое размещение облигаций путем проведения аукциона на АО "Украинская биржа", - подытожила генеральный директор ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА Марина Бартошек.

Первичные и вторичные размещения акций и облигаций отечественных эмитентов в Украине - это способ для компаний привлечь долговой капитал для своего развития и масштабирования, получить доступ к большому количеству инвесторов, подтвердить прозрачность бизнеса и укрепить деловую репутацию. Во ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА говорят, что все больше эмитентов готовы привлекать капитал через инструменты фондового рынка, чем стимулировали инвестиционную компанию получить лицензию андеррайтера.

Сейчас украинский фондовый рынок считают малоликвидным, но это размещение показывает нескрываемый интерес бизнеса и рядовых граждан к ценным бумагам. А если спрос есть, то должно быть и предложение.

"Мы завершили размещение облигации серий В и С в начале года. Следующий выпуск планировали не раньше, чем через год или два. Но спрос не угасал. Мы ежемесячно получаем от 15 звонков с просьбой купить бумаг еще на 100 тыс. грн. Это только от физлиц. Запрос от институциональных инвесторов был еще выше, поэтому по их просьбе мы организовали внеплановый выпуск серии D. Нашей целью стало размещение за один день", - отметил СЕО "ЭСКА КАПИТАЛ" и соучредитель Safra Finance Антон Дядюра.

Привлеченные инвестиции компания направит на финансирование лизинговых сделок для малого и среднего бизнеса. Всего инвесторам предложили 100 000 бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. грн/шт. Общий объем выпуска составил 100 млн грн и самое удивительное то, что все облигации раскупили за один день.

"Очень рады, что у нас получилась success story с размещением за 1 день, ведь такого на фондовом рынке Украины еще не было. Мы создали прецедент, чтобы показать, что фондовый рынок не мертв и не в состоянии нокаута, а живой, и сумму в 100 млн грн можно поднять за день", - добавил Сергей Васьков, соучредитель "ЭСКА КАПИТАЛ" и Safra Finance.

Корпоративные облигации серии D разместили на АО "Украинская биржа". ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА как андеррайтер обеспечила подготовку проспекта эмиссии, соблюдение всех процедур, быстрое заключение сделок и маркетинговую поддержку эмитента до и после выхода на биржу.

"Размещение прошло очень успешно и очень быстро. Пока я, как физлицо, собирался подать заявку на покупку небольшого количества облигаций, все разобрали. Эмитента можно только поздравить - андеррайтер поработал эффективно. В общем можно сказать, что рынок корпоративных облигаций постепенно набирает обороты, что не может не радовать", - подытожил Алексей Сухоруков, директор по развитию бизнеса "Украинской биржи".







