"ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" вперше провела розміщення корпоративних облігацій серії D

Відбулося первинне розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії "ЕСКА КАПІТАЛ" на суму 100 млн грн. Інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА стала андеррайтером розміщення вперше з моменту отримання у березні 2021 року безстрокової ліцензії на здійснення такої діяльності.

Цьогорічний випуск облігацій став четвертим в історії емітента, а ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" супроводжувало первинне публічне розміщення цих цінних паперів. Спільна робота з андеррайтером - новий досвід для "ЕСКА КАПІТАЛ", попередні випуски емітент здійснював самостійно.

Компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер поставила перед собою амбітне завдання - розмістити випуск серед широкого кола інвесторів. Їм запропонували купити на первинному ринку цінні папери з нового випуску з першопочатковою простою дохідністю на рівні 16% річних. Пропозиція була особливо вигідною, якщо врахувати, що на вторинному ринку вона може знизитися до 14,5-15% річних. Інвестиційній компанії вдалося заповнити книгу заявок за декілька тижнів до проведення розміщення.

"Для ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА дебютна участь як андеррайтера в первинному розміщенні облігацій "ЕСКА КАПІТАЛ" - це крок до розбудови нашого фондового ринку. Зараз в Україні проводять 1-2 публічні розміщення в рік, тому ми радо долучилися до пропозиції від одного з найбільш швидкозростаючих емітентів. Силами командної роботи ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, за участі колег з АТ "Фрідом Фінанс" (Казахстан), андеррайтер спільно з емітентом організували відкрите розміщення облігацій через проведення аукціону на АТ "Українська біржа", - підсумувала генеральний директор ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Марина Бартошек.

Первинні та вторинні розміщення акцій та облігацій вітчизняних емітентів в Україні - це спосіб для компаній залучити борговий капітал для свого розвитку й масштабування, отримати доступ до великої кількості інвесторів, підтвердити прозорість бізнесу та зміцнити ділову репутацію. У ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА кажуть, що все більше емітентів готові залучати капітал через інструменти фондового ринку, чим стимулювали інвестиційну компанію отримати ліцензію андеррайтера.

Зараз український фондовий ринок вважають малоліквідним, але це розміщення показує неприхований інтерес бізнесу та пересічних громадян до цінних паперів. А якщо попит є, то має бути й пропозиція.

"Ми завершили розміщення облігації серій В і С на початку року. Наступний випуск планували не раніше, ніж через рік або два. Але попит не згасав. Ми щомісяця отримуємо від 15 дзвінків із проханням купити паперів ще на 100 тис. грн. Це тільки від фізосіб. Запит від інституційних інвесторів був ще вищим, тому на їхнє прохання ми організували позаплановий випуск серії D. Нашою метою стало розміщення за один день", - зазначив СЕО "ЕСКА КАПІТАЛ" та співзасновник Safra Finance Антон Дядюра.

Залучені інвестиції компанія спрямує на фінансування лізингових угод для мікро- та малого бізнесу. Всього інвесторам запропонували 100 тисяч паперів номінальною вартістю 1 тис. грн/шт. Загальний обсяг випуску склав 100 млн грн і найдивовижніше те, що всі облігації розкупили за один день.

"Дуже радіємо, що у нас вийшла success story з розміщенням за 1 день, адже такого на фондовому ринку України ще не було. Ми створили прецедент, щоб показати, що фондовий ринок не мертвий і не в стані нокауту, а живий, і суму в 100 млн грн можна підняти за день", - додав Сергій Васьков, співзасновник "ЕСКА КАПІТАЛ" та Safra Finance.

Корпоративні облігації серії D розмістили на АТ «Українська біржа». ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер забезпечила підготовку проспекту емісії, дотримання всіх процедур, швидке укладання угод та маркетингову підтримку емітента до й після виходу на біржу.

"Розміщення пройшло максимально успішно й дуже швидко. Поки я, як фізособа, збирався подати заявку на купівлю невеликої кількості облігацій, всі все розібрали. Емітента можна лише привітати - андеррайтер попрацював ефективно. Загалом можна сказати, що ринок корпоративних облігацій поступово набирає обертів, що не може не тішити", - підсумував Олексій Сухоруков, директор із розвитку бізнесу "Української біржі".