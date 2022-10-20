Freedom Holding Corp. продав свій бізнес і повністю виходить із Росії

Freedom Holding Corp. (FRHC), що спеціалізується на інвестиціях на фондовому ринку, цифровому банкінгу та страхуванню, припиняє бізнес у Росії. Міжнародний інвестиційний холдинг продав 100% частки своїх російських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, Freedom Holding Corp. оголосив про намір виключити російські дочірні компанії ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" і ТОВ "ФФІН Банк" у відповідь на широкомасштабні військові дії Росії проти України 31 травня.

Наразі всі необхідні договори купівлі-продажу вже підписані.

Новим власником російських активів стане Максим Повалішин, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора та члена ради директорів ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс".

Після отримання відповідних погоджень від регуляторних органів Республіки Казахстан та РФ та проведення необхідних процедур обидві угоди буде повністю завершено. Далі колишній російський бізнес холдингу буде розвиватися самостійно.

Протягом півроку компанії проведуть ребрендинг і надалі не матимуть нічого спільного з Freedom Holding Corp. - ні назви, ні логотипу, ні фірмового стилю.

"Ми сфокусуємося на розвитку бізнесу в Казахстані, де ми вже є найбільшою інвестиційно-страховою групою і цифровим банком, що динамічно зростає. Сьогодні наш банк пропонує інноваційні продукти, які не мають аналогів у світі, як от "Цифрова іпотека" та "Цифрове автокредитування". Ми обслуговуємо понад 250 тисяч людей у ​​країнах ЄС. Американський підрозділ групи Prime Executions став прямим організатором торгів американськими IPO. У найближчих планах - отримання ліцензії на брокерську діяльність у Великій Британії", - повідомив головний виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов.

Нагадаємо, Freedom Holding Corp. - холдинг, який здійснює фінансову діяльність, роздрібні брокерські операції, торгівлю цінними паперами, інвестиційно-банківські та андеррайтингові послуги, консультує з питань інвестування через дочірні компанії Freedom Finance.

Головний офіс знаходиться в Алмати, Казахстан. Компанія має роздрібні філії в Казахстані, Україні, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Великій Британії, Греції, Іспанії, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та на Кіпрі.