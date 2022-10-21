Во "Фридом Финанс Украина" прокомментировали попадание в подсанкционный список СНБО

Из-за попадания в подсанкционный список СНБО "Фридом Финанс Украина" ограничено в действиях и услугах, предоставляемых клиентам, и принимает все необходимые, надлежащие и допустимые меры для решения данной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Поскольку включение в перечень подсанкционных лиц СНБО компания и лично CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов считают ошибочным, то уже предоставили в ответственные государственные органы Украины пакет документов для обжалования решения и будут добиваться снятия с ООО "Фридом Финанс Украина" санкций в определенном законодательством порядке", - говорится в заявлении.

Тимур Турлов (фото: пресс-служба)

В компании заявили, что в структуре собственности нет российских активов или бенефициаров с российским гражданством. 91% уставного капитала компании принадлежат президенту Freedom Holding Corp. Аскару Таштитову, гражданину Казахстана. 9% уставного капитала компании принадлежат международному холдингу Freedom Holding Corp.

В компании также напомнили, что с первых дней оказывают Украине всеобъемлющую помощь. В частности, компании и топ-менеджмент холдинга перечислили почти 8,96 млн евро денежной поддержки Украине.

Кроме того, в компании подтвердили свои обязательства перед клиентами и контрагентами. "Все активы клиентов и дальше принадлежат исключительно клиентам на основании полного права собственности. Обязательства перед нашими партнерами, клиентами и работниками будут выполнены за счет средств акционера непосредственно и через партнеров в случаях, где это будет временно невозможно для "Фридом Финанс Украина", - заявили в компании.

В свою очередь, активы и денежные средства клиентов из Украины, инвестирующих на международном фондовом рынке через Freedom Finance Europe Ltd, хранятся на счетах европейского брокера и защищены законодательством ЕС. Ограничение деятельности компании на эти активы за границей не распространяется.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что компания Freedom Holding Corp. продала российские компании ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" и вышла из российского бизнеса. Договоры купли-продажи компаний с покупателем Максимом Повалишиным уже подписаны.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно заявлению компании, с российскими компаниями ООО "Инвестиционная компания "Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" у ООО "Фридом Финанс Украина" не было юридических отношений.