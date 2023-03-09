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Фрідман і Авен хочуть продати свої частки в "Альфа-Банку" та вийти з-під санкцій, - FT

Фото: Михайло Фрідман і Петро Авен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен планують продати свої частки в "Альфа-Банку". Це їм потрібно, аби запроваджені проти них санкції були зняті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Олігархи планують продати свої частки за 2,3 млрд доларів. Покупцем є їхній діловий партнер Андрій Косогов, який не потрапив під західні санкції. Після можливого продажу Фрідман та Авен перестануть бути непрямими акціонерами "Альфа-Банку".

Проте олігархи не переконані, що цей продаж зможе переконати Європейський союз зняти запроваджені проти них санкції. Вони володіють 45% акцій банку через люксембурзьку холдингову компанію.

Зазначається, що ця угода має бути завершена навесні. До вторгнення РФ в Україну балансова вартість банку становила 10,6 млрд доларів. Проте завершення цієї угоди може ускладнюватись через схвалення регуляторних органів у кількох юрисдикціях.

Інші акціонери банку, а саме Герман Хан та Олексій Кузьмічов, вже продали свої частки компанії Косогову. Фрідман і Авен не проживають на території Росії.

Раніше повідомлялось, що Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів, щоб позбутися санкцій.

Ще влітку стало відомо, що російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман і Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС.

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