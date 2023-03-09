Фридман и Авен хотят продать свои доли в "Альфа-Банке" и выйти из-под санкций, - FT

Олигархи планируют продать свои доли за 2,3 млрд. долларов. Покупателем является их деловой партнер Андрей Косогов, не попавший под западные санкции. После возможной продажи Фридман и Авен перестанут быть косвенными акционерами "Альфа-Банка".

Однако олигархи не убеждены, что эта продажа сможет убедить Европейский союз снять введенные против них санкции. Они владеют 45% акций банка через люксембургскую холдинговую компанию.

Отмечается, что это соглашение должно быть завершено весной. До вторжения РФ в Украину балансовая стоимость банка составила 10,6 млрд долларов. Однако завершение этого соглашения может осложняться из-за одобрения регуляторных органов в нескольких юрисдикциях.

Другие акционеры банка, а именно Герман Хан и Алексей Кузьмичев, уже продали свои доли компании Косогову. Фридман и Авен не проживают на территории России.