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Фрідман готовий передати Альфа-Банк державі: що стоїть за цим рішенням

Фото: російський олігарх Михайло Фрідман (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський олігарх Михайло Фрідман хоче, щоб ЄС розморозив його 1 млрд доларів, який він потім вкладе в Альфа-Банк Україна. Водночас він готовий передати свої акції Україні та не судитися за банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", яке цитує лист Фрідмана до голови НБУ Андрія Пишного.

"На нашу думку, приватні інвестиції - це найкращий варіант… Водночас, якщо уряд України чи Національний банк схилиться до рішення, що Альфа-Банк Україна має контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку", - йдеться в його листі.

За його словами, у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС щодо можливості практичної реалізації докапіталізації на 1 млрд доларів за рахунок заморожених санкціями коштів.

"Ми вважаємо, що в цій ситуації -- це абсолютно правильна, лояльна, відповідальна поведінка стосовно банку, клієнтів та країни з врахуванням інвестицій, потрібних для відновлення інфраструктури України. Необхідність докапіталізації неминуче постане перед усією банківською системою. Питання чиїм коштом це буде зроблено - приватних інвесторів чи держави", - зазначив Фрідман.

На його думку, така докапіталізація буде хорошим та сміливим прикладом іншим інвесторам.

"Окремо зазначу, що ми ніколи не ототожнювали інвестиції в капітал банку зі зняттям персональних санкцій. Нам дуже шкода, що в Україні інформацію було викривлено", - додав акціонер Альфа-Банку Україна.

Водночас він заявив, що акціонери з повагою віднесуться до рішення державних органів передати контроль над банком державі або іншому акціонеру і не оскаржуватимуть рішення в судах.

"Ми зробимо все можливе, щоб перехідний період відбувся для клієнтів безшовно та непомітно для клієнтів", - наголосив Фрідман.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.

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Альфа-Банк