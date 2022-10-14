Фридман готов передать Альфа-Банк государству: что стоит за этим решением

"По нашему мнению, частные инвестиции - это лучший вариант... В то же время, если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должне контролироваться государством или другим акционером, мы готовы бесплатно передать акции банка", - говорится в его письме..

По его словам, в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности практической реализации докапитализации на 1 млрд долларов за счет замороженных санкциями средств.

"Мы считаем, что в этой ситуации - это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов и страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно встанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделано - частных инвесторов или государства", - отметил Фридман.

По его мнению, такая докапитализация станет хорошим и смелым примером другим инвесторам.

"Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена", - добавил акционер Альфа-Банка Украина.

В то же время, он заявил, что акционеры с уважением отнесутся к решению государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решения в судах.

"Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период прошел для клиентов бесшовно и незаметно для клиентов", - подчеркнул Фридман.