В ФРГ прокуратура начала проверку министра обороны

Фото: Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/EUwatchers)

Прокуратура проверяет заключение контрактов для оказания консалтинговых услуг

Прокуратура Берлина начала проверку заключения контрактов на оказание консалтинговых услуг в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что проверка началась после того, как в конце 2018 года в прокуратуру поступило анонимное заявление, которое базировалось на секретном докладе Федеральной счетной палаты. В документе были описаны проекты министерства в цифровой сфере, которые имели стоимость в 19,5 млн евро. При этом заключение договоров об оказании консалтинговых услуг называется "недопустимым и противоправным".

Также эксперты Федеральной счетной палаты заявили, что таким образом министерство произвело дополнительные расходы на 1 млн евро, которых можно было избежать. Также в ведомстве призвали Минобороны выяснить кто именно несет ответственность за экономический ущерб.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен было известно о противоправных договорах, либо она сделала возможным нанесения своему ведомству ущерба из-за недостаточного контроля и организации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии прокуратура открыла дело против лидера ультраправой партии. Представитель Алисы Вейдель в южном городе на берегу Боденского озера подозревается в получении от 145 000 швейцарских франков (145 743,29 долларов) в период с июля по сентябрь 2017 года от компании, расположенной через границу - в Швейцарии.