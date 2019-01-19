ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ФРГ прокуратура начала проверку министра обороны

Новости » Политика    19.01.2019 - 20:15
В ФРГ прокуратура начала проверку министра обороны
Фото: Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/EUwatchers)

Прокуратура проверяет заключение контрактов для оказания консалтинговых услуг

Прокуратура Берлина начала проверку заключения контрактов на оказание консалтинговых услуг в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что проверка началась после того, как в конце 2018 года в прокуратуру поступило анонимное заявление, которое базировалось на секретном докладе Федеральной счетной палаты. В документе были описаны проекты министерства в цифровой сфере, которые имели стоимость в 19,5 млн евро. При этом заключение договоров об оказании консалтинговых услуг называется "недопустимым и противоправным".

Также эксперты Федеральной счетной палаты заявили, что таким образом министерство произвело дополнительные расходы на 1 млн евро, которых можно было избежать. Также в ведомстве призвали Минобороны выяснить кто именно несет ответственность за экономический ущерб.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен было известно о противоправных договорах, либо она сделала возможным нанесения своему ведомству ущерба из-за недостаточного контроля и организации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии прокуратура открыла дело против лидера ультраправой партии. Представитель Алисы Вейдель в южном городе на берегу Боденского озера подозревается в получении от 145 000 швейцарских франков (145 743,29 долларов) в период с июля по сентябрь 2017 года от компании, расположенной через границу - в Швейцарии.

В Германии избрали нового лидера ХСС В Швейцарии и Германии прошли демонстрации в защиту климата
Новости Украины Министерство обороны УкраиныГерманияпроверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь