У ФРН прокуратура почала перевірку міністра оборони

Фото: Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/EUwatchers)

Прокуратура перевіряє укладення контрактів для надання консалтингових послуг

Прокуратура Берліна почала перевірку укладення контрактів на надання консалтингових послуг щодо міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що перевірка почалася після того, як в кінці 2018 року до прокуратури надійшла анонімна заява, яка базувалась на секретній доповіді Федеральної рахункової палати. У документі були описані проекти міністерства у цифровій сфері, які мали вартість у 19,5 млн євро. При цьому укладення договорів про надання консалтингових послуг називається "неприпустимим і протиправним".

Також експерти Федеральної рахункової палати заявили, що таким чином міністерство провело додаткові витрати на 1 млн євро, яких можна було уникнути. Також у відомстві закликали Міноборони з'ясувати хто саме несе відповідальність за економічний збиток.

Видання зазначає, що фон дер Ляйєн було відомо про протиправні договори, або вона зробила можливим нанесення своєму відомству збитку з-за недостатнього контролю і організації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині прокуратура відкрила справу проти лідера ультраправої партії. Представник Аліси Вейдель в південному місті на березі Боденського озера підозрюється в отриманні від 145 000 швейцарських франків (145 743,29 доларів) в період з липня по вересень 2017 року від компанії, розташованої через кордон - до Швейцарії.