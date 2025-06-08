Фрески, як у да Вінчі. Де в Києві побачити унікальні середньовічні розписи

Йдеться про Кирилівську церкву - пам’ятку XII століття, що зберегла дух давньої Русі та унікальні розписи, аналогів яким немає у світі.

Петренко розповів, що у південній апсиді храму розміщено 13 фресок, виконаних у техніці фреско-секо - коли малюнок наносять на сухий тиньк. Саме так писав свою "Таємну вечерю" Леонардо. Але Кирилівські фрески з’явилися майже на три століття раніше.

Ці композиції - справжній скарб: вони підписані слов’янською графікою, що свідчить про роботу місцевих майстрів, на відміну від Софійського собору, де працювали візантійські художники. На фресках зображені святі Кирило та Афанасій Александрійські - християнські діячі IV–V століть, яких традиційно зображують разом.

Особливу увагу дослідників привернув імператор на фресці. Петренко розповідає, що його одяг більше нагадує вбрання руського князя XII століття, ніж традиційний візантійський.

Кирилівська церква пережила століття змін, але зберегла унікальне середньовічне мистецтво, яке й сьогодні здатне захоплювати і дивувати, наголошують дослідники.