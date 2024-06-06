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French Open: Свьонтек майстерно перемогла Гауфф на шляху в четвертий за 5 років фінал

Фото: Іга Свьонтек розібралася з третьою ракеткою світу (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Польська тенісистка Іга Свьонтек здолала американку Корі Гауфф у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/2 фіналу, жінки

Свьонтек – Гауфф – 2:0 (6:2, 6:4)

 

Лідерка світового рейтингу приголомшила представницю США потужним дебютом зустрічі. Свьонтек узяла першу ж подачу Гауфф, а в п'ятому геймі повторила цей трюк. Американка змогла набрати лише два пункти, а польська тенісистка закрила сет за 37 хвилин.

Конкурентнішою стала друга партія. Гауфф налаштувалася на реванш і в четвертому геймі вперше взяла подачу Свьонтек. Стратегічна перевага (3:1), однак, не допомогла американці. Титулована полька швидко оговталася і перейшла в контрнаступ.

Свьонтек виграла чотири гейми поспіль і з двома брейками повела в рахунку. Міг бути ще й третій, але в затяжному розіграші американська тенісистка таки зуміла набрати четвертий пункт. Утім, уже в наступному геймі полька завершила справу на свою користь.

У фіналі Свьонтек чекатиме на переможницю протистояння італійки Паоліні та нейтральної росіянки Андрєєвої. Матч двох сенсацій турніру запланований на вечір четверга. Польська тенісистка в суботу вийде на четвертий у кар'єрі фінал French Open.

До слова, раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч.

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