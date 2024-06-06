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French Open: Свентек мастерски победила Гауфф на пути в четвертый за 5 лет финал

Фото: Ига Свентек разобралась с третьей ракеткой мира (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Польская теннисистка Ига Свентек одолела американку Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/2 финала, женщины

Свентек – Гауфф – 2:0 (6:2, 6:4)

 

Лидер мирового рейтинга ошеломила представительницу США мощным дебютом встречи. Свентек взяла первую же подачу Гауфф, а в пятом гейме повторила этот трюк. Американка смогла набрать всего два пункта, а польская теннисистка закрыла сет за 37 минут.

Более конкурентной стала вторая партия. Гауфф настроилась на реванш и в четвертом гейме впервые взяла подачу Свентек. Стратегическое преимущество (3:1), однако, не помогло американке. Титулованная полячка быстро оправилась и перешла в контрнаступление.

Свентек выиграла четыре гейма подряд и с двумя брейками повела в счете. Мог быть еще и третий, но в затяжном розыгрыше американская теннисистка сумела набрать четвертый пункт. Впрочем, уже в следующем гейме полячка завершила дело в свою пользу.

В финале Свентек будет ждать победительницу противостояния итальянки Паолини и нейтральной россиянки Андреевой. Матч двух сенсаций турнира намечен на вечер четверга. Польская теннисистка в субботу выйдет на четвертый в карьере финал French Open.

К слову, ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований этого года.

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Теннис