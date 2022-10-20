Freedom Holding Corp. продал свой бизнес и полностью выходит из России

Freedom Holding Corp. (FRHC), специализирующаяся на инвестициях на фондовом рынке, цифровом банкинге и страховании, прекращает бизнес в России. Международный инвестиционный холдинг продал 100% доли своих российских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, компании ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" в ответ на широкомасштабные военные действия России против Украины 31 мая.

Все необходимые договоры купли-продажи уже подписаны.

Новым владельцем российских активов станет Максим Повалишин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора и члена совета директоров ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс".

После получения соответствующих согласований от регулирующих органов Республики Казахстан и Российской Федерации и проведения необходимых процедур обе сделки будут полностью завершены. Затем бывший российский бизнес холдинга будет развиваться самостоятельно.

В течение полугода компании проведут ребрендинг и в дальнейшем не будут иметь ничего общего с Freedom Holding Corp. - ни названия, ни логотипа, ни фирменного стиля.

"Мы сфокусируемся на развитии бизнеса в Казахстане, где мы уже являемся крупнейшей инвестиционно-страховой группой и динамично растущим цифровым банком. Сегодня наш банк предлагает инновационные продукты, которые не имеют аналогов в мире, такие как "Цифровая ипотека" и "Цифровое автокредитование". Мы обслуживаем более 250 тысяч человек в странах ЕС. Американское подразделение группы, Prime Executions, стало прямым организатором торгов американскими IPO. В ближайших планах - получение лицензии на брокерскую деятельность в Великобритании", - сообщил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Напомним, Freedom Holding Corp. - холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance.

Головной офис находится в городе Алматы, Казахстан. Компания имеет розничные филиалы в Казахстане, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Великобритании, Греции, Испании, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре.