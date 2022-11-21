Фредеріка Бастіа у призмі сучасності: огляд книги засновника австрійської економічної школи

Цей рік став для українців справжнім випробуванням, але наша нація не боїться жодних перешкод. Тим паче, що всі негаразди насправді тільки загартовують нас. Треба завжди шукати позитив у тому, що відбувається. Тож ми обов’язково зможемо побудувати ще кращу країну: незалежну, сильну та розвинуту. А щоб наблизити цей момент, варто займатись саморозвитком. Допоможе в цьому нова книга, яку нещодавно видали в Україні. Це творчий доробок видатного економіста XIX століття Фредеріка Бастіа.

Знайомство з автором

Прізвище видатного спеціаліста з економіки добре знають студенти економічних вишів. Але пересічному українцю воно навряд чи знайоме. Насправді ж Фредерік Бастіа став основоположником ідей сучасної австрійської школи економіки. Всі наукові надбання автора й нині є актуальними, оскільки в них є чимало ідей, які в сьогоднішніх реаліях виявляються дуже сучасними.

Чим прославився Бастіа? Саме він є автором метафори про розбите вікно, яка ілюструє помилковий погляд на економіку. В чому її сенс? Все просто: наприклад, хуліган випадково чи спеціально розбив вікно в пекарні. Пекар оцінює свої збитки на встановлення нова скла в n-ну суму. Таким чином він допоможе скляру отримати прибуток, який в свою чергу теж кудись витратить зароблені гроші — і так далі.

На перший погляд здається, що таким чином значно пожвавлюється місцева економіка. Але насправді ніхто не оцінює ризики від того, що пекар витрачає власні кошти, які могли би створити прибуток у його поставщиків. Тож навіть одне розбите вікно зовсім не збагачує економіку, якщо вже прискіпливо розглядати подібну ситуацію.

Живучи два столітті тому, економіст зміг сформулювати основні принципи вільного підприємництва, які необхідні для створення гармонії в суспільстві. І зараз вони так само актуальні.

«Податок — це грабунок по закону»

Цей вислів належить видатному Бастіа. У своїй творчості він розглядає, наскільки державний апарат спотворив істинне значення та сутність закону. Бо насправді закон має представляти колективну силу, яка протистоїть несправедливості. Завдяки меркантильним поглядам посадовців та наближених до них, трактування закону кардинально змінилося: закон встановлює, що таке справедливість та сам визначає її кордони. Бастіа стверджує, що держава, використовуючи таке трактування, шукає користь виключно для себе, а не для громадян.

Французький економіст дотримувався думки, що будь-яка держава подібна паразитам на людському тілі. Апарат управління шукає вигоду виключно для себе, приписуючи всі здобутки собі, змушуючи людей працювати ще тяжче на користь скарбниці.

Фредерік Бастіа був впевнений, що держава своїм постійним втручанням в закони та інші галузі приводить людство до того, що воно перестає вчитись, аналізувати, співставляти факти. А ще це шкодить свободі особистості. Бастіа вважав, що має існувати вільний ринок, який може врятувати ситуацію, забезпечуючи громадянам захист, справедливість та вільну взаємодію.

Чому варто придбати книгу Фредеріка Бастіа «Що ми бачимо і чого не бачимо. Закон. Держава. Кляті гроші!»

В книзі детально розглянуті всі тонкощі функціонування держави та процесів, які відбуваються всередині неї. Автор проводить дослідження впливу різних варіантів регулювання на подібні процеси. Цікаво, що складні терміни подані у форматі простих аналогій, тож книга може бути цікавою навіть новачку в галузі економічної теорії.

Велику увагу він приділяє особливостям функціонування вільного ринку. Він прискіпливо розбирає всі переваги, які надає, та засуджує противників існування такої концепції.

Переваги книги:

проста мова, якою автор пояснює навіть складні економічні терміни;

безліч простих та цікавих аналогій, які дозволяють глибше та детальніше зрозуміти теорію економіки;

в книзі об'єднано декілька основних праць видатного економіста;

безліч розумних думок та корисних висловів, над якими замислюєшся.

Здається, що ця книга вийшла зараз не випадково. Вона дійсно дуже актуальна для сучасності, оскільки наше квітуче майбутнє залежить виключно від нас. Ми будуємо його саме зараз, цієї миті. Тож варто поповнювати свій загал корисними знаннями, яке неодмінно знадобляться у майбутньому.

Де можна придбати книжку?

Купити книгу онлайн можна в інтернет-магазині WELL BOOKS, який нещодавно запрацював в Києві. Ця книгарня пропонує чималий вибір книжок на будь-яку тематику: бізнес, маркетинг, економія, психологія... Варіантів безліч. Але найцікавіше те, що в асортименті представлені книги власного друку. Ці книги переважно на економічну тематику. Вони вперше перекладені українською мовою та видані в нашій країні. Просто неймовірно, що під час війни наші книжкові полички поповнюються цікавими та унікальними книгами, які ще й приносять користь для самоосвіти.

Замовити книги і можна онлайн. У WELL BOOKS зручна оплата та швидка доставка.