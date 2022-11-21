Фредерик Бастиа в призме современности: обзор книги основателя австрийской экономической школы

Этот год стал для украинцев настоящим испытанием, но наша нация не боится препятствий. Тем более, что все проблемы только закаляют нас. Надо всегда искать позитив в происходящем. Так что, мы обязательно сможем построить еще лучшую страну: независимую, сильную и процветающую. А чтобы приблизить этот момент, следует заниматься саморазвитием. Поможет в этом новая книга, недавно изданная в Украине. Это творческое наследие выдающегося экономиста XIX века Фредерика Бастиа.

Знакомство с автором

Этого выдающегося специалиста по экономике хорошо знают студенты экономических вузов. Но рядовому украинцу имя Фредерика Бастиа — основателя современной австрийской школы экономики — вряд ли знакомо. При этом все научные достижения автора и сейчас актуальны, поскольку в сегодняшних реалиях они оказываются очень современными.

Чем прославился Бастиа? Именно он является автором метафоры о разбитом окне, иллюстрирующей ошибочный взгляд на экономику. В чем ее смысл? Все просто: например, хулиган случайно или специально разбил окно в пекарне. Пекарь оценивает свои убытки на установку нового стекла в энную сумму. Таким образом он помогает стекольщику получить прибыль, который, в свою очередь, тоже куда-то потратит заработанные деньги, и так далее.

На первый взгляд, кажется, что таким образом значительно оживляется местная экономика. Но на самом деле никто не оценивает риски от того, что пекарь тратит собственные средства, которые могли бы создать прибыль у его поставщиков. Так что разбитое окно совсем не обогащает экономику, если уж придирчиво рассматривать подобную ситуацию.

Живя два столетия назад, экономист смог сформулировать основные принципы свободного предпринимательства, необходимые для создания гармонии в обществе. И сейчас они столь же актуальны.

«Налог – это грабеж по закону»

Это выражение принадлежит именно Бастиа. В своих трудах он рассматривает, как государственный аппарат искажает истинное значение и сущность закона. Поскольку на самом деле закон должен представлять коллективную силу, противостоящую несправедливости. Но из-за меркантильных взглядов чиновников и их приближенных трактовка закона кардинально изменилась: закон устанавливает, что такое справедливость, и сам определяет ее границы. Бастиа утверждает, что государство, используя такую ​​трактовку, ищет пользу исключительно для себя, а не для граждан.

Экономист считал, что любое государство подобно паразитам на человеческом теле. Аппарат управления ищет выгоду исключительно для себя, приписывая все достижения себе, заставляя людей работать еще больше в пользу казны.

Фредерик Бастиа был уверен, что государство своим постоянным вмешательством в законы и другие сферы приводит человечество к тому, что оно перестает учиться, анализировать, сопоставлять факты. А еще это вредит свободе личности. Бастиа считал, что только свободный рынок может спасти ситуацию, обеспечив гражданам защиту, справедливость и свободное взаимодействие.

Почему стоит купить книгу Фредерика Бастиа «Что мы видим и чего не видим. Закон. Правительство. Проклятые деньги!»?

В книге подробно рассмотрены все тонкости функционирования государства и происходящих внутри него процессов. Автор исследует влияние разных вариантов регулирования на подобные процессы. Интересно, что сложные термины представлены в формате простых аналогий, поэтому книга может быть интересна даже новичку в области экономической теории.

Большое внимание ученый уделяет особенностям функционирования свободного рынка. Он тщательно анализирует все его преимущества и осуждает противников существования такой концепции.

Преимущества книги:

простой язык, которым автор объясняет самые сложные экономические термины;

множество простых и интересных аналогий, позволяющих глубже и подробнее понять теорию экономики;

в книге объединены несколько основных работ выдающегося экономиста;

множество разумных мыслей и полезных изречений, над которыми задумываешься.

Кажется, что эта книга вышла сейчас неслучайно. Она действительно очень актуальна для современности, поскольку наше процветающее будущее зависит исключительно от нас. Мы строим его именно сейчас, в этот момент. Поэтому следует обогащаться полезными знаниями, которые непременно пригодятся в будущем.

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