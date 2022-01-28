Французско-украинские проекты покажут результаты в ближайшие месяцы, - министр экономики

Она рассказала, что украинская делегация встретилась с главой Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром с целью обсудить возможности финансовой поддержки Украины.

"Министр Брюно Ле Мер глубоко понимает украинские реалии и сложности, вызванные внешнеполитической ситуацией. Вместе с тем, в последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптивность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны - почти 200 млрд долларов", - написала Свириденко.

По ее словам, во Франции отмечают прогресс, который Украина совершила в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры и реформе государственного сектора.

"Для обеспечения постоянства этих успехов нам необходима поддержка таких стратегических партнеров Украины, как Французская Республика. В приоритете - общие проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры и доступ к льготному финансированию. Работаем командой Правительства и Офиса Президента Украины для скорейшего осуществления уже согласованных проектов и открытия новых отраслей уже во второй половине этого года", - отметила министр экономики.

Это сотрудничество может показать результат уже в ближайшие месяцы, добавила Свириденко. Так, согласованы совместные инфраструктурные проекты по обновлению парка электровозов для "Укрзализныци", строительству концессионных дорог и модернизации авиационной отрасли, которые стартовали в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Другим направлением сотрудничества является продвижение ядерной энергетики и реализация проектов термомодернизации.

"Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту нашего государства от российской агрессии. Как политические заявления, так и реальные действия руководства Французской Республики свидетельствуют о неизменяемости и последовательности позиции наших партнеров", - подчеркнула Свириденко.