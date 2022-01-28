Французько-українські проекти покажуть результати у найближчі місяці, - міністр

Вона розповіла, що українська делегація зустрілася з очільником Міністерства економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мером з метою обговорити можливості фінансової підтримки України.

"Міністр Брюно Ле Мер глибоко розуміє українські реалії та складнощі, викликані зовнішньополітичною ситуацією. Разом з тим, за останні роки економіка України показала високу резистентність та адаптивність. У 2021 році у нас був найвищий доларовий ВВП за всю історію країни - майже 200 млрд доларів", - написала Свириденко.

За її словами, у Франції відзначають прогрес, який Україна здійснила у цифровізації державних сервісів, оновленні інфраструктури та реформі державного сектору.

"Для забезпечення сталості цих успіхів нам потрібна підтримка таких стратегічних партнерів України як Французька Республіка. У пріоритеті - спільні проекти у галузі енергетики, машинобудування, інфраструктури та доступ до пільгового фінансування. Працюємо командою уряду та Офісу президента України для найшвидшого втілення вже погоджених проєктів та відкриття нових галузей вже у другій половині цього року", - зазначила міністер економіки.

Ця співпраця може показати результат вже найближчими місяцями, додала Свириденко. Так, уже погоджені спільні інфраструктурні проєкти з оновлення парку електровозів для "Укрзалізниці", будівництва концесійних доріг та модернізації авіаційної галузі, які стартували в Україні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Іншим напрямком співробітництва є просування ядерної енергетики та реалізація проєктів термомодернізації.

"Україна цінує зусилля Франції, спрямовані на захист нашої держави від російської агресії. Як політичні заяви, так і реальні дії керівництва Французької Республіки свідчать про незмінність та послідовність позиції наших партнерів", - наголосила Свириденко.