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Французский клуб может отказаться от аренды скандального футболиста киевского "Динамо"

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Париж, Суббота 18 декабря 2021 18:59
Французский клуб может отказаться от аренды скандального футболиста киевского "Динамо" Фото: Жерсон Родригес (instagram.com/gerson_rodrigues)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тренер французского клуба "Труа" недоволен поведением Жерсона Родригеса, который перешел в команду из киевского "Динамо" на правах аренды в сентябре. Вернуться в Киев футболист может в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lequotidien.

По данным издания, руководство французского клуба изучает возможность возвращения Жерсона обратно в киевское "Динамо". Отмечается, что тренер команды Лорен Баттлез разочарован поведением футболиста в свободное от тренировок и игр время. В частности, спортсмен замечен в употреблении спиртных напитков и увлечении ночными клубами.

Как отмечает издание, возвращение Жерсона в Киев может произойти в следующее трансферное окно - зимой.

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